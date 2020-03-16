Двох нових інфікованих коронавірусом пацієнток на Буковині ізолювали, їхній стан стабільний, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"16 березня в Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19. Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота із контактними особами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1, летальний випадок) області.

Нагадаємо, сьогодні підтвердили два нові випадки зараження коронавірусом в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки не існує ліків від COVID-19, не займайтеся самолікуванням, за перших симптомів телефонуйте сімейному лікарю, - МОЗ