Жодних прямих переговорів між Україною та ОРДЛО не було і не буде: жодного статусу спостерігача РФ не отримає, - "слуга народу" Мережко

Про це заявив глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (СН) в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, жодних серйозних протестів не було. Була зустріч з Єрмаком (головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, – ред.), на якій ми змогли отримати компетентні і вичерпні відповіді на всі запитання. Жодних прямих переговорів між Україною та ОРДЛО не було, немає і не буде. І жодного статусу спостерігача РФ не отримає", - розповів він.

"Я, чесно кажучи, дуже здивований такими версіями подій, які, на мою думку, свідомо чи несвідомо лише на руку кремлівській пропаганді і інтересам Росії. Насправді, переговори по суті є між Україною та Росією, так само як і стан війни є між Україною і Росією. Війни, причиною якої стала збройна агресія Росії проти України", - додав Мережко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина "слуг народу", що протестували проти координаційної ради з терористами, видалили свої пости

"Якщо чесно, я більше вірю в "тиху дипломатію" і в непублічну дипломатію, тому що те, що відбувається в межах переговорів, не завжди доцільно виносити на широкий загал. І по-друге, я не дуже вірю в бюрократичний спосіб вирішення серйозних міжнародних проблем. Тобто створення чергового комітету, чергової робочої групи – це не дієвий інструмент. Треба виходити з того, які у нас є інструменти. А наші інструменти – це ратифікація міжнародної угоди, або прийняття закону, або заява парламенту – і на цьому все. Як це може вплинути на реалії міжнародної політики? На жаль, не дуже може вплинути. В основному усе відбувається на рівні високої політики, це питання дипломатії і поточної зовнішньої політики. А ми, скоріше, повинні законодавчо забезпечувати цей процес, якщо вже політичне рішення треба буде оформити в законодавчий акт. Це наша основна функція., - констатірровал Мережко.

"Що таке нормандський формат? На мою думку, це певні рамки для ведення дипломатичних, політичних переговорів. Зараз питання в тому, від чого ми відштовхуємося. Для мене як для юриста значення має текст. В даному випадку текстом, навколо якого відбувається дискусія, є Мінські угоди. Там є положення, які мають дуже розпливчастий характер і які можуть по-різному інтерпретуватись. І зараз відбуваються політичні переговори про те, що має бути першим: контроль над кордоном, як вимагає Україна, або навпаки, спочатку проведення виборів, а потім – кордон, як вимагає Росія. Це питання політичне. Як воно буде вирішено, я не знаю, це дуже складний механізм. В якій формі воно буде прийнято, в якому законопроекті буде запропоновано Раді, я не знаю. Це питання майбутнього, ми поки можемо лише над цим розмірковувати", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Створення будь-яких консультативних рад із російськими маріонетками - шлях до капітуляції, - Порошенко вимагає від Зеленського пояснити, хто давав директиви Єрмаку

"Мені здається, вони самі до кінця не розуміють, чого вони вимагають. Я чув дуже багато інтерпретацій цієї формули(Штанймаєра, - ред.). Я хочу побачити це текстуально, у вигляді, наприклад, законопроекту. Звісно, Росія має власні бажання, які вона намагається реалізувати, Україна має власні інтереси, тут знову відбувається дискусія, це скоріше політичне питання, а не юридичне. Я розумію тільки одну річ: зміна Конституції – це дуже складний процес, для якого треба мати мінімум триста голосів. У нашої фракції такої чисельності голосів немає. У будь-якому разі тут парламент має визначатися із врахуванням позиції інших фракцій", - пояснив Мережко.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.