Росія закрила два бєлгородські автомобільні пункти пропуску в Україну в зв'язку з коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомили в пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях.

"Тимчасово припиняють роботу автомобільні пункти пропуску через державний кордон, які раніше функціонували в Бєлгородській області: Красноярузький район "Колотилівка"(Росія) -"Покровка"(Україна), Валуйський район "Логачівка"(Росія) - "Піски"(Україна)" , - йдеться в повідомленні.

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Ще три автомобільні пункти пропуску на кордоні Росії та України в регіоні продовжать роботу з тимчасовим призупиненням пішохідного та автобусного сполучення.