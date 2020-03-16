Перший розгром "Слуги народу" на довиборах у Раду: На 179-му окрузі Світлична набирає близько 70% голосів, - Бутусов

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє журналіст і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я писав про цю вражаючу історію. За 13 днів до виборів кандидатка "Слуги народу" Вікторія Алєксєйчук знялася з виборів і виступила на підтримку Світличної - яка була головою Харківської ОДА за президента Петра Порошенка. Офіційна причина, яку озвучили президенту Володимиру Зеленському, щоб він не влаштував скандал, - катастрофічне падіння рейтингу "Слуги народу" за соціологією. Але насправді, тіньовий куратор "СН" Вадим Слюсарев домовився про проведення Світличної в Раду в обмін на необхідні Слюсареву рішення обласної ради. Тому поставили слабкого кандидата, адже Алєксєйчук жодного стосунку до 179-го округу не мала", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, по суті "Слуги" самі злили свій рейтинг на 179-му окрузі, і це сигнал, як вони готуються проводити місцеві вибори.

"Партія, яка на виборах в липні 2019-го виграла всі округи в області, крім двох, ганебно здала без бою цілий округ, де якихось 7 місяців тому кандидат "СН" Кучер отримав 50% голосів", - підсумував він.

Нагадаємо, вибори на 179 окрузі відбулися 15 березня у зв'язку з тим, що обраний там народним депутатом Олексій Кучер був призначений головою Харківської ОДА.

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