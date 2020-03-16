Світ збожеволів від коронавірусу. Навіть "рідна Росія закрила кордон із Білоруссю", - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Викликів дуже багато. Ви бачите: світ збожеволів від коронавірусу або, може, на основі цих всіх міркувань про коронавірус. Але для нас не це головне і страшне. Ми ці віруси переживали, переживемо і цей. Були і складніші віруси: і свинячий, і пташиний, і атипова пневмонія. Потім ахали і охали, звідки це з'явилося: ось, бачте, засоби масової інформації винні, що вони занадто широко і не так висвітлювали проблеми. Напевно, і цього разу засоби масової інформації звинуватять через місяць-другий. Хоча і до них претензій чимало", - зазначив Лукашенко.

На його думку, в Білорусі адекватно реагують на погрози. Медики вже давно вживають точкові заходи, і самі білоруси в цілому адекватно реагують на ситуацію, зауважив Олександр Лукашенко.

"Білоруси просто молодці. За винятком одного випадку: не бігайте по аптеках і не скуповуйте маски, спецодяг або якісь ліки", - сказав він.

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Після того, як в країні різко зріс попит на медичні маски, вітчизняні підприємства були орієнтовані на збільшення обсягів їхніх виробництв. Як розповів Лукашенко, вчора про ситуацію, що складається в Білорусі, йому доповідав прем'єр-міністр. Виявилося, що тепер нікуди дівати випущену продукцію.

"Зшили - дівати нікуди. Легпром вимагає: сплатіть нам. А охорону здоров'я каже: нам стільки не треба, нам нікуди дівати. Правда, я йому сказав, що треба розвертатися: в Німеччині не вистачає спецодягу, масок. Треба продати їх, якщо на них є попит", - додав білоруський президент.

За його словами, крім Мінська і великих міст, ситуація з коронавірусом не така проблема для районів і районних центрів. "Найбільша для нас (не проблема, а відповідальність) - це економіка. На жаль, всі ці рухи тіла в напрямку коронавірусу дуже різко позначилися на економіці. Дійшло до того, що наша рідна Росія - підкреслюю - закрила кордон з Білоруссю", - зазначив глава білоруської держави.

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У той же час він констатував, що в Білорусі відносно спокійна обстановка, а "Росія вся палає від коронавірусу".

"Так хто від кого повинен закриватися. Питання риторичне", - додав Президент Білорусі.

Лукашенко закликав місцеві органи влади без будь-якої паніки працювати з людьми, нагадуючи їм про запобіжні заходи.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, в Білорусі зареєстровано 36 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.