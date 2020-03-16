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16.03.20 12:29

Рада може провести позачергове засідання 17 березня, щоб розглянути питання протидії коронавірусу

Верховна Рада може провести позачергове засідання у вівторок, 17 березня, щоб розглянути питання протидії коронавірусу.

Рада може провести позачергове засідання 17 березня, щоб розглянути питання протидії коронавірусу

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

Віцеспікер парламенту Олена Кондратюк виступила з ініціативою провести засідання з 8 до 10 ранку.

"Нам треба ухвалити всі необхідні рішення від змін в бюджет, державні закупівлі, економічні змін в роботі підприємств, а також про боротьбу з поширенням коронавірусу", - сказала Кондратюк.

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Вона пропонує скликати позачергове засідання без збору 150 підписів народних депутатів.

"Шановні колеги, було запропоновано провести позачергове засідання завтра з 8 до 10-ти, на якому винести два законопроєкти. Перший проєкт, який зараз опрацьовується в комітеті і готується до розгляду. Друге - це питання, пов'язане зі зміною календарного плану нашої роботи", - заявив Разумков.

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