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16.03.20 12:54

У двох українців у Польщі підтверджено коронавірус

Міністерство охорони здоров'я Польщі надало інформацію про ще 25 підтверджених випадків коронавірусу в країні.

У двох українців у Польщі підтверджено коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wprost.pl.

Зазначається, що один українець приїхав з Німеччини, а другий - з України.

"Один з них був діагностований у Тихи, а інший в Цешині - пацієнт з інфекційного відділення лікарні в Цешині опинився в ізоляції - його відправили додому в гарному стані, і ми знаємо, що він приїхав з Німеччини. Другий пацієнт госпіталізований у лікарні в Тихи - він приїхав з України, тому там, імовірно, було джерело інфекції", - сказала речниця Сілезького воєводства Аліна Кучаржевська.

Як повідомлялося раніше, в Польщі ухвалили рішення призупинити міжнародне залізничне та авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в'їзд в країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.

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