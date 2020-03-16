У двох українців у Польщі підтверджено коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wprost.pl.
Зазначається, що один українець приїхав з Німеччини, а другий - з України.
"Один з них був діагностований у Тихи, а інший в Цешині - пацієнт з інфекційного відділення лікарні в Цешині опинився в ізоляції - його відправили додому в гарному стані, і ми знаємо, що він приїхав з Німеччини. Другий пацієнт госпіталізований у лікарні в Тихи - він приїхав з України, тому там, імовірно, було джерело інфекції", - сказала речниця Сілезького воєводства Аліна Кучаржевська.
Як повідомлялося раніше, в Польщі ухвалили рішення призупинити міжнародне залізничне та авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в'їзд в країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.