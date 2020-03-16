Окупаційна влада Криму хоче закрити кордон з Україною через коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив так званий глава півострова Сергій Аксьонов журналістам у понеділок.

"Ми сьогодні виходимо з ініціативою до столиці про те, щоб федеральна влада ухвалила рішення про закриття кордону Криму з Україною", - сказав Аксьонов, відповідаючи на запитання про профілактику поширення нового типу коронавірусу.

Він зазначив, що потік через прикордонні пункти великий, напередодні контроль там був посилений.

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"Медики чергуватимуть постійно на постах ... У зв'язку з тим, що в Україні медична допомога в повному обсязі не надається, (жителі. - Ред.) прагнуть в цілях безпеки виїхати на територію республіки. Наша ініціатива підтримана Федеральною службою безпеки (ФСБ )", - додав Аксьонов.

Раніше окупаційна влада Криму погодила перенос Ялтинського міжнародного економічного форуму (ЯМЕФ) з 23-25 ​​квітня на невизначений термін через коронавірус, обмежено проведення масових заходів.

На цей момент у Криму офіційно не зареєстровано жодного випадку COVID-19.