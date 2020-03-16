Громадський транспорт треба зупиняти, він має працювати у певні години, - Радуцький

Про це Радуцький повідомив на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми сьогодні на групі разом з усіма представниками усіх фракцій і груп вирішили ініціювати на цьому ж засіданні на вівторок (позачерговому засіданні Верховної Ради, ред.) постанову Верховної Ради по ще збільшенню карантинних заходів - ресторани, кафе, салони краси, спортивні клуби... І ще раз зараз будемо розмовляти, але ми вважаємо що громадський транспорт треба зупиняти й робити його по деяких годинах. Усе, що не стосується життєзабезпечення країни, - молоко, хліб, - я маю на увазі виробництво, має бути зупинено, це наша буде пропозиція Верховній Раді на завтра", - сказав Радуцький.

Як повідомлялося, за останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

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З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.