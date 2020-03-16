Четверо з п'яти британців заразяться COVID-19, - секретний документ НСОЗ Британії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров'я.

"Очікується, що протягом наступних 12 місяців близько 80% населення будуть інфіковані COVID-19, і до 15% (7,9 млн осіб) можуть потребувати госпіталізації", - свідчить текст документа.

Звіт також вказує, що Служба охорони здоров'я не може впоратися з великою кількістю людей із симптомами, які необхідно перевірити, бо лабораторії перебувають "під значним тиском".

Крім того, відтепер тільки важко хворі, які вже перебувають у лікарні, і люди в будинках для людей похилого віку та в'язницях, де був виявлений коронавірус, будуть проходити тестування.

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"Я думаю, що влітку, ближче до кінця червня, буде спад зараження. Але вірус повернеться в листопаді, як у випадку зі звичайним сезонним грипом. Я думаю, що тепер це назавжди, але із часом хвороба стане менш серйозною, оскільки імунітет до неї підвищиться", - зазначає професор медицини в університеті Східної Англії Пол Гантер.

Документ було складено групою із забезпечення готовності і реагування в надзвичайних ситуаціях і ухвалено, як достовірний, доктором Сьюзан Гопкінс, провідною посадовою особою, що займається спалахом коронавірусу в Британії.