За умисне зараження людей коронавірусом можуть ввести кримінальну відповідальність, - "слуга народу" Радуцький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

Радуцький зауважив, що це тимчасовий законопроєкт, строком дії на три місяці, і лишилося дві непогоджені поправки - від Міністерства внутрішніх справ.

У законопроєкті йдеться, зокрема, про оперативну закупівлю товарів, робіт на послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії коронавірусу через переговірну процедуру, скорочену до одного дня; можливість 100-відсоткової попередньої оплати за товари, роботи та послуги, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.

Також ідеться про звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.

Крім того, йдеться про надання населенню можливості працювати дистанційно в умовах карантину або йти у відпустку; заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом; віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин.

"Адмінвідповідальність за порушення обсервації та кримінальна відповідальність - за умисне зараження людей", - заявив Радуцький. Також в проєкті йдеться про додаткові надбавки для медичного персоналу та інших працівників, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу.

Крім того, законопроєктом передбачається зміна на три місяці деяких статей Трудового кодексу, де йтиметься про те, що людям може бути надана оплачувана відпустка.

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