Грузія у зв'язку з коронавірусом заборонить іноземцям в'їзд в країну з 18 березня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія онлайн".

Як заявив на брифінгу в адміністрації уряду пресспікер прем'єр-міністра Іраклій Чиковані, у громадян Грузії, які побажають повернутися на батьківщину, буде можливість скористатися тим авіасполученням, яке здійснюють грузинські авіалінії.

До 16 березня коронавірус в Грузії був виявлений у 33 осіб, один пацієнт одужав.

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Щоб не допустити поширення захворювання на Південному Кавказі, Грузія, яка є транспортним центром регіону, і через яку йде потік громадян з Азербайджану до Туреччини і з Вірменії до Росії, за згодою трьох країн закрила кордони з Вірменією і Азербайджаном. Сухопутний кордон з Росією також закрили, а на кордоні з Туреччиною закрили тільки один з КПП.

Крім цього, в Грузії ввели обов'язковий карантин для осіб, які побували в Китаї, Ірані, Південній Кореї, Італії, Німеччини, Франції, Іспанії, Австрії, Швейцарії, Норвегії і Данії.

У Грузії закриті всі освітні установи. На дистанційний режим роботи переведено всі державні відомства і частину приватних організацій. У церквах проводиться дезінфекція, а деякі служби в храмах різних конфесій скасовані. У країні скасували всі спортивні і розважальні заходи.

Уряд Грузії рекомендував закрити салони краси, кафе, бари, розважальні центри, казино і тоталізатори.