Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Корбана в фейсбуці.

"З урахуванням рішень про припинення роботи навчальних та дошкільних закладів, розважальних і торгових центрів, авіасполучення та закриття кордонів, вважаю за необхідне і найважливіше:

Формування держрезервів для підтримки життєзабезпечення роботи держорганів. Необхідно сформувати резерви палива для забезпечення роботи поліції та армії, а також медичних установ, резерви питної води, лікарських препаратів і за можливості обладнання і запчастин для різних видів транспорту. Міністерству фінансів необхідно забезпечити прямі субвенції з держбюджету в міста і області, щоб місцева влада оперативно і самостійно приймала рішення щодо закупівлі засобів індивідуального захисту, лікарських препаратів та інших засобів для боротьби з епідемією. Централізовані закупівлі в цій сфері потрібні в держрезерв виключно для додаткових інтервенцій. Все інше має закуповуватися на місцях, виходячи з потреб того чи іншого міста або області, або громади. Час йде на хвилини, потрібно делегувати повноваження разом з грошима. Міністертво внутрішніх справ. Необхідно забезпечити патрулювання вулиць, налагодити взаємодію органів поліції на місцях з обласними та міськздороввідділу і опорними лікарнями – щодо виявлення і обсервації заражених коронавірусом. Мінсоцполітики необхідно припинити роботу територіальних центрів та відділів соціального захисту, перейти в віддалений режим спілкування з громадянами. А також забезпечити розміщення соціальної реклами на центральних і місцевих телеканалах, спрямованої на інформування різних груп населення. МОЗ. Тут маса роботи. Необхідно негайно прийняти нові медичні протоколи, які враховують досвід боротьби з коронавірусом в Італії, Ізраїлі та в Китаї. Необхідно призупинити медичну реформу вторинної медицини мінімум на квартал. І направити відповідні субвенції в медустанови для забезпечення своєчасної оплати медперсоналу. Слід зобов'язати центри екстреної медичної допомоги проводити усне опитування по телефону про симптоматику, яку відчуває пацієнт, а після цього приймати рішення, яку направляти екстрену медичну допомогу. Необхідно скасувати роботу центрів обсервації і перейти на обсервацію на дому так, як це зробили в Ізраїлі, в Італії і в інших країнах, оскільки неможливо виявити "нульових" хворих. Надати можливість громадам самостійно закуповувати експрес-тести з низькою валідністю, як і лабораторні тести. Необхідно визначитися з додатковими опорними лікарнями в містах та областях. Міністерство транспорту. Забезпечити дезінфекцію залізничного транспорту. А також приміщення залізничного вокзалів, автовокзалів і аеропортів. Дати вказівки місцевим органам влади проводити щоденну дезінфекцію залізничного транспорту, вокзалів, аеропортів. Міносвіти забезпечити по можливості онлайн-навчання або принаймні домашні завдання.

Міністерство юстиції має призупинити роботу реєстрів нерухомості, юросіб та інших. Призупинити роботу ЦНАП. Міністерство економіки спільно з податковими органами повинні виробити комплекс заходів зі стимулювання економіки і збільшення внутрішнього держзамовлення. Нацбанку необхідно ввести обмеження на видачу валюти в одні руки для фізичних та юридичних осіб ", - написав Корбан.

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