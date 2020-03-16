Закарпатська ОДА просить залишатися в самоізоляції заробітчан, які впродовж останніх днів повернулися додому

Про це йшлося на брифінгу з приводу поширення коронавірусу в Закарпатській ОДА 16 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останніх днів дуже багато громадян, які працювали в Чехії, Словаччині, Угорщині, Італії, Німеччині, повернулися додому. Дуже важливо, щоб кожен із них розумів, що він своєю самоізоляцією може упередити розповсюдження коронавірусу. Наголошуємо, що наразі дуже важливо, аби кожен із цих громадян дотримувався правил самоізоляції. Також просимо дотримуватися правил особистої гігієни, а також приміщення, де вони перебувають", - наголосила директорка департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров.

Також вона повідомила про те, що такі громадяни обов'язково мають повідомити сімейного лікаря. Лікар має зібрати анамнез подорожей, і тоді визначити, до якої зони ризику належить цей громадянин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19