Медперсонал, який працює з інфікованими коронавірусом людьми, отримає надбавку в 200%, - Радуцький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"Передбачено додаткові надбавки для медперсоналу й інших співробітників, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу. Узгодили, десь на рівні 200% виплачуватиметься надбавка медпрацівникам, які працюють з людьми, інфікованими коронавірусом", - заявив Радуцький у понеділок на брифінгу у Верховній Раді.

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Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.