У Чернівецькій області з підозрами на коронавірус госпіталізовано 30 осіб, - ОДА

"У нас було госпіталізовано 30 осіб. Із цих 30 людей семеро вже мають два негативні результати. Тобто п'ятьох з них ми вже виписали з Обласної клінічної лікарні з інфекційного відділення", - сказала вона на брифінгу в Чернівцях у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Гусак додала, що поряд з позитивними результатами на коронавірус є низка негативних, і найближчим часом ОДА уточнить інформацію про те, скільки підозр знято.

За словами Гусак, у понеділок також отримали перший негативний результат від пацієнта, у якого спочатку результат на COVID-19 виявився позитивним, і якщо через два дні його тест все ще буде негативним, його випишуть.

Вона зазначила, що частина людей, які контактували з двома пацієнтами, у яких раніше виявили випадки захворювання на коронавірус, госпіталізовані, а частина перебувають у самоізоляції, і у всіх них відібрано зразки для діагностування інфікування коронавірусом.

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Гусак підкреслила, що вік пацієнтів з підозрами на коронавірус і пацієнтів з підтвердженими випадками називати не будуть.

Вона повідомила, що в Обласній клінічній лікарні Чернівецької області є 19 апаратів штучної вентиляції легенів, два з них очікують з ремонту. Також у понеділок ОДА надіслала запит на Кабінет міністрів України і Раду національної безпеки та оборони про надання додаткових апаратів штучної вентиляції легенів високого класу.

Нагадаємо, 3 березня 2020 року в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків інфікування коронавірусом.