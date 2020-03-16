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16.03.20 14:29

Самотнім пенсіонерам допоможуть розрахуватися за комунальні послуги, - Мінсоцполітики

Соціальні працівники нададуть допомогу в оплаті комунальних послуг одиноким громадянам України, які перебувають на соціальному обслуговуванні в територіальних центрах соціальної допомоги.

Самотнім пенсіонерам допоможуть розрахуватися за комунальні послуги, - Мінсоцполітики

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час брифінгу, присвяченого заходам протидії поширенню коронавірусу в країні.

"Хочемо звернути увагу, що для самотніх громадян, які перебувають на соціальному обслуговуванні в територіальних центрах, допомогу з оплати комунальних послуг нададуть соціальні працівники, які надають відповідні послуги таким громадянам. Міністерство соціальної політики вже передало відповідні завдання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для організації такої роботи", - наголосив Музиченко. Також він звернувся до українців з проханням допомогти своїм близьким похилого віку з оплатою житлово-комунальних послуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмежувальні заходи в Україні через коронавірус не вплинуть на соцвиплати, - заступник голови Мінсоцполітики Музиченко

"Звертаємося до рідних і близьких пенсіонерів, людей похилого віку, маломобільних категорій населення з проханням допомогти вашим бабусям і дідусям, татам і мамам розібратися у оплатити комунальні послуги без відвідування відділень банків та "Укрпошти", або зробити це за них. Не залишайте без уваги ваших рідних похилого віку, цікавтеся їхнім самопочуттям і станом здоров'я", - зазначив заступник міністра.


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