Справа про побиття Найєма: підозрювані Саітови "втратили пам'ять", Тамербулатов відмовився давати свідчення, - Масі Найєм

Про це повідомив його брат, адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Обвинувачені Саітови Ахмед та Магомед-Саліх під час свого допиту раптово втратили пам’ять і на більшість запитань відповідали що нічого не пам’ятають. Обвинувачений Тамербулатов Умолт після допиту своїх друзів взагалі відмовився давати покази. Не зрозуміло, чи він злякався чи також забув", - написав він.

За його словами, адвокати, керуючись принципом змагальності сторін та свободи в наданні своїх доказів, подали три клопотання для забезпечення об'єктивного і неупередженого судового розгляду кримінального провадження.

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"Із трьох клопотань, вислухавши доводи захисників обвинувачених, суддя Голуб О.А. задовольнила тільки одне. На наступному судовому засіданні відбудеться допит в якості свідка Саітова Магомеда-Аміна, який разом із своїми братами та Тамербулатовим Умолтом обвинувачувався у вчиненні хуліганських дій та нанесенні тілесних ушкоджень Мустафі. Одразу після інциденту Магомед-Амін втік за кордон на 1,5 роки, а після повернення разом із своїми захисниками затягує ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, відкритими їм в порядку ст. 290 КПК ще у жовтні 2019 року.

Тепер ми можемо робити припущення що це робиться для того, щоб суд не об’єднав кримінальні провадження і слухав їх окремо. І це не дивлячись на те, що ці особи обвинувачуються у вчиненні ОДНОГО кримінального правопорушення", - розповів Найем.

Він додав, що наступне судове засідання відбудеться 07.04.2020 о 15:00.

Нагадаємо, увечері 30 квітня 2018 року внаслідок дорожнього інциденту був побитий народний депутат Мустафа Найєм. Сам потерпілий заперечує всіляке політичне підґрунтя того, що сталося.

Пізніше народний депутат Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що трьох учасників нападу на Найєма затримали. Нардеп Сергій Лещенко повідомив, що Найєм прооперований, а нападники намагаються "вирішити" питання. Також стало відомо, що двоє підозрюваних мають громадянство Російської Федерації.

1 травня 2018 року глава київської поліції Андрій Крищенко заявив, що в цій справі відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "Умисне тілесне ушкодження середнього ступеня". Пізніше в мережі були оприлюднені відео початку конфлікту на дорозі з участю нардепа Найєма, а також самого побиття нардепа Найєма під час дорожнього інциденту.

2 травня 2018 року Шевченківський райсуд Києва відмовився поміщати під варту підозрюваного в побитті Найєма Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича та обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ахмеда Абубакаровича Саітова також відпустили, призначивши йому нічний домашній арешт. Також суд відправив під нічний домашній арешт громадянина РФ Темербулатова. 2 травня стало відомо, що ще одного підозрюваного у побитті Найєма Саітова олошено в розшук.