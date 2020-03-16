Метро Києва працює в звичайному режимі, дезінфекція на станціях проводиться двічі на день

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що дезінфекцію на станціях проводять двічі на день (стать, поручні ескалаторів, касові вікна, ручки дверей). Дезінфекцію поїздів проводять перед видачею на лінію в депо. Для дезінфекції використовують засоби Тентамін, Тентамін +, Біолонг, Антихлор.

Співробітникам метро, ​​які безпосередньо контактують з пасажирами, рекомендується масковий режим. Машиністи проходять огляд перед зміною.

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"Для пасажирів розміщена інформація в кожному вестибюлі з рекомендаціями МОЗ. Проводиться аудіоінформування про рекомендаційний масковий режим", - йдеться в повідомленні.

Зарз метро працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити жителів і запобігти ситуації з можливим поширенням коронавірусу в Києві і Україні.