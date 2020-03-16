Облгази та обленерго не відключатимуть споживачів за несплату послуг у період карантину, - "слуга народу" Герус

"З такими підприємствами як обленерго і облгази є домовленості, про те, що вони не будуть відключати споживачів в період карантину. Також ми будемо ініціювати на законодавчому рівні скасування пені за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ під час карантину, зміни в порядок надання субсидій, щоб у випадку виникнення у громадян заборгованостей, вони не приводили до втрати субсидій", - сказав нардеп у ході засідання Погоджувальної ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Герус закликав громадян уникати відвідування центрів обслуговування і банківських відділень, де зазвичай спостерігаються черги на оплату житлово-комунальних послуг, і по можливості здійснювати оплату рахунків онлайн.

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"Звичайно, платити за ЖКГ необхідно, але хочу звернутися до громадян, особливо до тих, хто перебуває в зоні ризику: якщо ви бачите чергу в банку або центрі обслуговування - утримайтеся. Будуть прийняті відповідні рішення, щоб не було погіршень для споживачів", - підсумував Герус.