Місцева влада у Полтаві, Миколаєві та Сумах посилила карантин

Полтава, Миколаїв і Суми прийняли рішення про введення жорстких заходів безпеки під час карантину через поширення коронавірусу. Відповідні рішення були прийняті Полтавською, Миколаївською та Сумською міськрадами 16 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Полтава

З вівторка, 17 березня, в місті закриваються всі торгово-розважальні центри, фітнес-клуби та заклади громадського харчування. У звичайному режимі працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, пошта, заправки, авто та залізничні вокзали, лікарні та ОМС. Зараз у місті проводять скринінг температури пасажирам на вокзалах, а також дезінфекцію комунальних ринків.

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Миколаїв

Також з 17 березня в Миколаєві тимчасово зупиняється робота таких об'єктів загального користування з присутністю більш як 10 осіб:

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних, зоопарку;

фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

торгово-розважальних центрів;

будівельних ринків і інших (крім продуктових)

ресторанів, закладів громадського харчування, у тому числі в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, барів тощо;

інших установ (на розсуд і під особисту відповідальність керівника)

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Суми

Міський голова Сум Олександр Лисенко рекомендує перейти на дистанційну роботу органів місцевого самоврядування, а також керівникам підприємств усіх форм власності. Також доручено перепрофілювати лікарні №4 та №5 в інфекційні. Крім цього у міськраді планують акумулювати додаткові кошти з резервного фонду на медичні захисні засоби та препарати.