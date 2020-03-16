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16.03.20 15:23

Місцева влада у Полтаві, Миколаєві та Сумах посилила карантин

З 17 березня в Полтаві, Миколаєві закриваються всі громадські об'єкти, в Сумах закликали перейти на дистанційну роботу

Місцева влада у Полтаві, Миколаєві та Сумах посилила карантин

Полтава, Миколаїв і Суми прийняли рішення про введення жорстких заходів безпеки під час карантину через поширення коронавірусу. Відповідні рішення були прийняті Полтавською, Миколаївською та Сумською міськрадами 16 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Полтава

З вівторка, 17 березня, в місті закриваються всі торгово-розважальні центри, фітнес-клуби та заклади громадського харчування. У звичайному режимі працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, пошта, заправки, авто та залізничні вокзали, лікарні та ОМС. Зараз у місті проводять скринінг температури пасажирам на вокзалах, а також дезінфекцію комунальних ринків.

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Миколаїв

Також з 17 березня в Миколаєві тимчасово зупиняється робота таких об'єктів загального користування з присутністю більш як 10 осіб:

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Суми

Міський голова Сум Олександр Лисенко рекомендує  перейти на дистанційну роботу органів місцевого самоврядування, а також керівникам підприємств усіх форм власності. Також доручено перепрофілювати лікарні №4 та №5 в інфекційні. Крім цього у міськраді планують акумулювати додаткові кошти з резервного фонду на медичні захисні засоби та препарати.

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