Рішення про закриття Києва на в'їзд і виїзд поки не ухвалювали, - КМДА

Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Про обмеження пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами, а також пересування в громадських місцях без крайньої необхідності має винятково поки що рекомендаційний характер. З огляду на те, що була закрита велика частина розважальних і торговельних закладів - це стримує перетікання людей", - зазначив Поворозник.

За його словами, комісія КМДА поки не ухвалювала рішення про закриття Києва на в'їзд і виїзд.

"Сьогодні комісія в частині закриття міста на в'їзд або на виїзд рішення не ухвалювала. І поки такі рішення не планується ухвалювати", - сказав він.

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Нагадаємо, Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня.