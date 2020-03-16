Виступаю з ініціативою провести позачергове засідання Ради завтра о 8 ранку, - віцеспікерка Кондратюк

Про це заявила віцеспікерка ВР Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

"На Погоджувальній була категоричною - звернула увагу колег, що всі народні депутати зараз в очах людей - і опозиція і монобільшість, і позафракційні у Верховній Раді - це влада! Треба перестати робити вигляд що проблему, загрозу перед епідемією, яку викликає коронавірус, вирішить хтось без нас, чи думати - що вона вирішиться сама. Чи все зроблять лікарі з новим санітарним лікарем, прикордонники чи міністерство надзвичайних ситуацій, уряд?! Ми сьогодні своїм прикладом, своєю серйозністю маємо підвести риску під хаотичними безсистемними ініціативами і вибудувати чітку зрозумілу політику в інтересах збереження життів тисяч наших співгромадян. Я хочу попросити насамперед припинити бардак безвідповідальності - коли мер Києва Кличко видає розпорядження про карантин і обмежує зібрання громадян, і тут ж на вихідні місто проводить шість сільськогосподарських ярмарок. Як таке може бути?! Навіщо видавати розпорядження і самому ж його не виконувати?! Хто за це покараний?! Де поліція, яка має відслідковувати режим карантину?!" - заявила Кондратюк.

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"Якщо ми не змінимо власним прикладом ставлення до карантину, до найпростіших, найнеобхідніших рішень для убезпечення передачі вірусу - люди будуть далі нехтувати правилами і думати що це все несерйозно. Ми не можемо закликати людей підтримувати соціальний інтервал в 1,5 метри - і проводити сесійні засідання, сидячи впритул один до одного. Вірус не вибирає хто захворіє - сьогодні в зоні ризику кожен! Провідні фахівці ю, так само як і лідери країн, які потерпають від пандемії, відверто говорять своїм громадянам, що ризик захворіти мають до 70% громадян, причому понад 20% - це з важким перебігом хвороби, а 5% з критичним! Так от заходи карантину - це не канікули! Це той час коли лікарі можуть приділити увагу тим людям, які можуть опинитись у цих 20%! І тут зараз питання не паніки і нагнітання. Мова йде про здоровий глузд і алгоритм дій!" - закликала віцеспікерка.

"За даними досліджень та моделювання, яке опублікувало видання "Вашингтон пост" – найбільш дієвим способом стримування коронавірусу в масштабах країни є перехід суспільства на стратегію соціальної дистанції. Як вчора вдало проілюструвало видання:



- якщо не бути в ізоляції, не бути вдома - ми захворіємо всі практично одночасно! І всім просто не вистачить лікарів!



- якщо закрити вчасно кордони (як це зробили в Україні за рішенням РНБО) - буде більш повільно розповсюджуватись епідемія;



- якщо 75% залишиться вдома - це посилить соціальну дистанцію і дозволить лікарям надавати допомогу", - пояснила вона.

"Наше завдання з вами допомогти державі впоратись а лікарям допомогти хворим! Тому я виступаю з ініціативою провести позачергове засідання завтра, 17 березня, о 8 ранку! Нам треба прийняти всі необхідні рішення - від змін до бюджету, державних закупівель, економічні зміни в роботі підприємств - для боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Очікуємо від Уряду пакету стимулюючих податкових і фінансових заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з неминучими економічними втратами від коронавірусу", - акцентувала Кондратюк.



"Далі нам треба оголосити зміни в порядку роботи Ради і зосередитись на роботі в комітетах. - як це зробили всі європейські парламенти! Ми завжди зможемо зібратись при потребі на позачергове засідання і зняти зараз напругу в суспільстві, коли частина спільноти справедливо переживає що під шумок карантину монобільшість може прийняти контреверсійні закони, які більша частина суспільства не підтримує!" - додала віцеспікерка.

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"Рівно так само як правоохоронні органи повинні нарешті дати по руках і назвати торгівців масками з України - чого варто тільки зізнання прем’єр міністра Словаччина про намір купити 2 млн масок, але що українці вимагали тільки готівку - 1 мільйон двісті тисяч євро і що врешті продали німцям які першими привезли гроші. Прошу вважати це моїм депутатським запитом до МВС і СБУ", - зазначила Кондратюк.

"Очевидно також, що під час карантину всі народні депутати будуть продовжувати комунікувати - але бажано своїм прикладом обмежити пересування, просити людей працювати дистанційно, ми маємо дати чіткий приклад серйозності, маємо самі скасувати усі непотрібні зустрічі для фотографій у Фейсбуці та звертатись до людей через медіа, просити бути дома. Більше того, ми повинні прямо заборонити Кабінету міністрів збиратись усім разом в одному залі - міністр Федорів мав би забезпечити можливість проведення засідань у вигляді конференції. Ми маємо захистити людей поважного віку. Це означає що зараз вся увага має бути зосереджена на перевірці можливості соціальних служб привозити продукти і ліки незахищеним старшим людям. Давайте на це виділимо гроші. Старшим людям, особливо незахищеним, зараз найважче! Треба просити не виходити на вулицю, бо саме вони знаходяться в найбільшій зоні ризику! Моя Хресна, 80-річна жінка з 57 річним лікарським стажем з Тернополя, так сталось що залишилась абсолютно сама справлятись з новими викликами! Так от вона як відповідальна громадянка телефонує своїм коліжанкам з проханням не йти до церкви зараз, а молитись вдома, як про це просить Блаженніший греко-католицької церкви Святослав Шевчук! Зараз тисячі наших громадян повернуться в Україну, і ми маємо попросити їх про 14 днів карантину. Але це прохання перетвориться у порожній звук, якщо, наприклад, народні депутати і навіть колишні президенти, які повернулись з-за кордону, ходитимуть на роботу в сесійну залу. Тому я закликаю всіх до відповідальності. І ще раз нагадую що Соціальна дистанція, самоізоляція та вчасне звернення по допомогу медиків в разі різкого погіршення самопочуття - це найкращий спосіб допомогти собі та своїй країні впоратися з коронавірусом. Сил нам усім!" - резюмувала Кондратюк.







