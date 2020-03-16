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16.03.20 15:48

Уряд може вжити додаткових заходів для протидії коронавірусу

Кабінет міністрів ухвалюватиме додаткові рішення для протидії поширенню коронавірусу залежно від розвитку ситуації.

Уряд може вжити додаткових заходів для протидії коронавірусу

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Хочу сказати, що уряд на цьому етапі вживає вичерпних заходів для протидії коронавірусу, але залежно від того, як буде в подальшому розвиватися ситуація, в найближчі дні можуть бути ухвалені інші рішення. І я від імені уряду також закликаю Верховну Раду, народних депутатів у разі необхідності, у разі потреби ухвалити певні інші рішення з боку парламентаріїв та бути готовими також ініціювати і скликати позачергове засідання Верховної Ради України", - сказав Мокан.

Він додав, що уряд в онлайн-режимі відслідковує ситуацію і готовий оперативно реагувати на зміну ситуації.

"Це стосується як протидії всередині країни тим викликам по поширенню коронавірусу, так і максимальних зусиль до того, щоб забезпечити повернення українців з-за кордону додому", - зазначив Мокан.

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