Звернення до Зеленського через відмову влади від захисту суверенітету України з'явилося на сайті ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Автори звернення наголошують, що заплановане на 25 березня 2020 року підписання "Консультативної ради" в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи, повноцінними учасниками якої передбачено лише представників України та так званих "представників" "окремих районів Донецької та Луганської областей", неприпустимо.
"Такий намір за умов його здійснення неминуче призведе до загального політичного та юридичного визнання російської агресії та окупації державою-агресором окремих районів Донецької та Луганської областей як нібито внутрішнього конфлікту на Сході України. Таке визнання прямо сприятиме згортанню санкцій, запроваджених цивілізованими державами світу проти Російської Федерації у зв’язку з агресією на Сході України та окупацією відповідних територій.
Таке визнання прямо призведе до перекладанню юридичної, зокрема й матеріальної відповідальності за людські та матеріальні втрати під час російської агресії у повному обсязі з Російської Федерації на Україну, а отже – на Український народ.
Таке визнання прямо сприятиме ухиленню від відповідальності воєнних злочинців та злочинців проти людяності за вчинені злочини проти Українського народу та світових засад гуманності й тому позбавить Українській народ права на справедливість.
Таке визнання серед іншого призведе до руйнації позиції України, та українських жертв у справах в Міжнародному кримінальному суді, Міжнародному суді ООН, Європейському суді з прав людини, закордонних арбітражах у справах, пов’язаних із російською агресією.
Таке визнання становить фактичну відмову України від ефективної стратегії деокупації Криму та згортання перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України всупереч життєвим інтересам Українського народу. У свою чергу згортання санкцій та послаблення правового тиску на Російську Федерацію неминуче призведе до полегшення розвідувально-підривної діяльності Російської Федерації в Україні ескалації російської агресії та до захоплення державою-агресором нових територій України", - йдеться в тексті заяви.
"Вимагаємо від президента України негайно припинити відповідні дії проти інтересів українського народу і притягти їх організаторів і пособників до політичної і кримінальної відповідальності", - закликають автори.
Ознайомитися з повним списком підписантів заяви, а також приєднатися до неї можна за посиланням.