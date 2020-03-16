Єгипет з 19 березня припиняє авіасполучення: у 60 тисяч українських туристів є 3 доби, щоб повернутися на батьківщину

Про це заявив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Припиняється авіасполучення в усіх аеропортах Єгипту з полудня четверга, 19 березня, останній літак вилетить о 12.00. Польоти будуть припинені до 31 березня, тим самим ми зменшимо контакти, в тому числі серед туристів", - заявив прем'єр.

Він додав, що з 19 по 31 березня готелі закриють на дезінфекцію. Але туристи, які перебувають у країні, зможуть завершити свій відпочинок.

За даними колишнього нардепа від "Самопомочі" Анни Романової, яка очолювала підкомітет з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності, на відпочинку в Єгипті зараз перебувають 60 тисяч українських туристів. Вона також зазначає, що деякі туроператори продовжують вивозити туристів на відпочинок у Єгипет, а страховики відмовляються відшкодовувати лікування хворих за кордоном туристів.

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Майже 1000 українських туристів перебувають на карантині в трьох готелях, в яких були виявлені випадки зараження корона вірусом.

Для допомоги потрапили в карантин туристам в Шарм-ель-Шейх вилетів консул України.

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У Держприкордонслужбі заявили, що українські туристи повинні планувати своє повернення самостійно.