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16.03.20 16:32

Понад 1,7 тис. українців попросили про допомогу в поверненні додому з-за кордону, - Кулеба

1791 громадянин України офіційно звернувся до посольств і консульств України по допомогу у поверненні додому.

Понад 1,7 тис. українців попросили про допомогу в поверненні додому з-за кордону, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 16 березня.

"Станом на 9 годину у нас офіційно у посольствах у консульствах України зареєструвалася 1791 особа, які попросили допомогти їм виїхати з країн їхнього перебування", - сказав міністр.

Кулеба розповів, що МЗС у співпраці з Міністерством інфраструктури і Держприкордонслужбою складають "повну картину", де хто з українських громадян перебуває, і аналізують, як допомогти їм повернутися в Україну.

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"Будуть використані всі можливості і всі моделі, щоб допомогти громадянам у цьому скрутному становищі", - запевнив міністр.

За його словами, розробляються можливості евакуації українців літаками, також ведуться перемовини з партнерами з інших країн щодо можливості транзиту тощо.

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