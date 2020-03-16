З 2 до 8 березня від ускладнень грипу померли 9 осіб, з початку епідсезону - 63, - ЦГЗ

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З 2 до 8 березня на ГРВІ захворіли 220 тис. 932 людини, з них 66,4% - діти", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що з початку епідемічного сезону внаслідок ускладнень грипу померли 63 людини, що підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції. Жоден із померлих не був щеплений проти грипу. З 2 до 8 березня грип забрав життя 9 людей.

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Водночас, протягом зазначеного тижня від грипу вакцинувалося 216 людей. З початку епідемічного сезону щеплення зробила 237 831 людина.