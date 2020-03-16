КС РФ підтвердив законність поправок, які обнуляють президентські терміни Путіна

Про це повідомляється в понеділок у висновку КС РФ, передає Цензор.НЕТ.
Конституційний суд (КС) Росії зробив висновок, що закон про поправку до Конституції відповідає статтям 1, 2 і 9 основного закону.
Зазначається, що висновок Конституційного суду РФ про перевірку закону про поправки до Конституції остаточний. Він не підлягає оскарженню і набирає чинності негайно, сказано у висновку суду.
Раніше закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.
Нагадаємо, у січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.
До них була пізніше додана поправка, яка "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.