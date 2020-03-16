Україна просить Польщу відновити пішохідний перехід на кордоні: але поки відповіді немає, - Кулеба

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу щодо плану дій МЗС у зв'язку із пандемією коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами міністра, рішенням уряду Польщі був закритий пішохідний перехід "Шегині – Медика".

"Ми, на жаль, із сумом сприйняли це рішення. Тому що ми вважаємо, що, з огляду на економічні можливості багатьох людей, їм би було легше пішки перетнути кордон", – заявив Кулеба.

Як зауважив міністр, Україна веде діалог з польськими партнерами, щоб цей перехід відкрити: "Але поки що відповіді немає. Наскільки мені відомо, там з польського боку поставлені залізобетонні блоки, які перешкоджають доступу".

За його словами, ведеться робота з польською стороною над вирішенням деяких питань, які виникають з польського боку на пропускному пункті "Ягодин", для збільшення його пропускної спроможності в бік України.





