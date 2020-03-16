Звернення Володимира Зеленського про ситуацію з коронавірусом. ВIДЕО

Відео звернення Зеленського опубліковано на сторінці Офісу президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Президент повідомив, що сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Він сказав, що буде заборонено з 17 березня приймати відвідувачів закладам громадського харчування, культури, торгівлі тощо.

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Крім цього, він буде просити заборонити з полудня 18 березня залізничне, автобусне та авіаційне сполучення між містами і закрити метрополітени.

Зеленський пропонує провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Крім того, влада очікує від НБУ пропозицій про податкові канікули.

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У Чернівецькій і Житомирській областях, в яких були виявлені випадки коронавірусу, пропонується з завтрашнього дня ввести режим надзвичайної ситуації.

Також президент запропонує заборонити масові заходи за участю більш ніж 10 осіб, з обрядами включно.

Експорт продуктів харчування пропонується обмежити.

Верховна Рада при цьому повинна продовжити роботу, вважає президент.

Зеленський настійно просить всіх громадян залишатися вдома, за винятком необхідності купити продукти чи ліки. Особливо це стосується громадян старше 60 років.