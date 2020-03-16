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16.03.20 17:57

Євросоюз на 30 днів планує закрити кордони для "несуттєвих" поїздок. ВIДЕО

Європейський Союз у зв'язку з пандемією коронавірусу планує закрити кордони для "несуттєвих" поїздок і давати пріоритет для транспорту, необхідного для підтримки забезпечення безперервності економіки. Наразі обмеження не ввели.

Євросоюз на 30 днів планує закрити кордони для "несуттєвих" поїздок. ВIДЕО

Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Вона заявила, що Європейська комісія хоче внести зміни в прикордонний режим спільноти. Зокрема, пріоритет на кордонах Євросоюзу буде надаватися необхідному транспорту для підтримки забезпечення безперервності економіки.

Крім того, введеться тимчасове обмеження на "несуттєві" поїздки в ЄС терміном на 30 днів. За словами глави Єврокомісії, обмеження можуть бути продовжені за необхідності. Вони не будуть стосуватися довгострокових жителів Євросоюзу, членів сімей громадян ЄС і дипломатів. Також існує виняток для лікарів, медсестер і експертів, які допомагають боротися з коронавірусом.

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