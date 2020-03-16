Органи влади, об'єкти критичної інфраструктури, магазини й аптеки працюватимуть у стандартному режимі, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відеозверненні до українців з приводу пандемії коронавірусу.

"Міністерствам, главам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури, державної і комунальної власності та вантажного транспорту", - сказав він.

Зеленський вказав, що роботу у звичайному режимі мають продовжити всі без винятку органи державної влади, установи охорони здоров'я та правоохоронні органи.

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"Особливо важлива робота Верховної Ради України. На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради є неприпустимою. Зараз у ситуації світової пандемії і загрози глобальної фінансової кризи парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки й енергетики, генерального прокурора", - зазначив він.

Президент вважає, що швидкі реформи - це "швидка допомога для економіки". "Без них - економічна кома. І це не питання. Це відповідь. В такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи ви блокуєте не трибуну - ви блокуєте життя України", - заявив він.

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