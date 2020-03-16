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16.03.20 18:40

Планові операції потрібно заборонити, лікарні - перепрофілювати, - Зеленський про епідемію коронавірусу

Президент Володимир Зеленський пропонує здійснювати в лікарнях тільки термінові і невідкладні заходи.

Планові операції потрібно заборонити, лікарні - перепрофілювати, - Зеленський про епідемію коронавірусу

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів про низку рішень, які пропонує затвердити на запланованому на вечір засіданні уряду.

"Міністерству охорони здоров'я - тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Здійснювати тільки термінові і невідкладні заходи", - запропонував Зеленський.

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Президент вважає, що медустанови потрібно максимально підготувати і перепрофілювати для прийому і лікування інфікованих хворих у важких станах.

"Розробити механізм доставки ліків працівниками "Укрпошти" для осіб літнього віку", - додав він.

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