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16.03.20 18:49

Від початку доби 16 березня ворог 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж доби 16 березня 2020 збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Від початку доби 16 березня ворог 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї".

У штабі ООС зазначають: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли, а саме:

"Два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Сьогодні, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - резюмували в штабі ООС.

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