Від початку доби 16 березня ворог 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї".

У штабі ООС зазначають: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли, а саме:

двічі недалеко від населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч із Лебединським - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї".

"Два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Новотошківського - з протитанкового ракетного комплексу;

недалеко від населеного пункту Хутір Вільний - з 82-мм мінометів - 3 міни.

Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Сьогодні, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - резюмували в штабі ООС.

Читайте також: Від початку доби найманці РФ обстрілювали українські позиції поблизу Пісків із 82-мм мінометів: втрат немає, - Міноборони