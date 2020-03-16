Від початку доби 16 березня ворог 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї".
У штабі ООС зазначають: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли, а саме:
- двічі недалеко від населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поруч із Лебединським - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- неподалік від Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї".
"Два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- поблизу Новотошківського - з протитанкового ракетного комплексу;
- недалеко від населеного пункту Хутір Вільний - з 82-мм мінометів - 3 міни.
Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
Сьогодні, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - резюмували в штабі ООС.