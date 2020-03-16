Харківські нічні клуби закриють, центри адмінпослуг обмежать роботу, - мерія

Таке рішення було прийнято 16 березня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харкові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мерії.



"Ми закрили навчальні заклади, але молодь нікуди не поділася з Харкова. Старшокласники та студенти не ходять на навчання, але при цьому відвідують нічні заклади і дискотеки. Тому я звернувся до всіх правоохоронних органів, куди направив відповідне звернення, щоб вони, в рамках своєї комптенеціі, брали участь у припиненні роботи подібних закладів", - зазначив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Також під час засідання було прийнято рішення про обмеження роботи центрів надання адміністративних послуг - з завтрашнього дня установи прийматимуть громадян тільки за попереднім записом. На дистанційний режим роботи переходять і районні управління праці та соціального захисту населення. При цьому перший віце-мер повідомив, що кафе та інші заклади громадського харчування міста поки не закриватимуть.



За інформацією заступника директора Департаменту охорони здоров'я Тетяни Бакалової, карантинні обмеження вводяться і в усіх лікувальних установах Харкова. "Найближчим часом ми не рекомендуємо пацієнтам без особливої ​потреби відвідувати поліклініки і на час карантину скасовуємо планову вакцинацію дітей. Також буде заборонено відвідування хворих, які перебувають в стаціонарах, і введений загальний масковий режим у всіх лікувальних установах", - повідомила Тетяна Бакалова.



Ігор Терехов також звернувся до керівників комунальних підприємств та главам райадміністрацій з проханням йти назустріч своїм співробітникам і в разі потреби дозволяти їм йти у відпустку.



Він додав, що громадський транспорт в місті працює у звичайному режимі, але тричі на день в ньому проводиться дезінфекція.



При цьому перший віцемер зазначив, що в залежності від розвитку епідситуації в Харкові прийняті сьогодні рішення можуть бути переглянуті.



Місцеве видання Status Quo інформує, що на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про закриття ТЦ "Барабашово".

Також у пресслужбі міськради повідомляють, що міська рада спрямує 20,5 млн грн з резервного фонду на придбання сучасних апаратів штучної вентиляції легенів для лікувальних установ Харкова.

За словами Ігоря Терехова, обладнання буде закуплено для міста в найближчий тиждень.



"Ми хочемо придбати апарати самого останнього покоління. Зараз не можу сказати про ціну цього устаткування, тому що вона постійно варіюється. З нашого боку будуть проведені всі необхідні переговори, щоб це була адекватна вартість. Я думаю, що за цей тиждень у нас буде придбано це обладнання", - підкреслив Ігор Терехов.



Він також зазначив, що на сьогоднішній день в Харкові немає дефіциту апаратів ШВЛ - їх в місті 163 одиниці, і в разі потреби все обладнання буде задіяне для лікування хворих на коронавірус.



Крім апаратів для штучної вентиляції легенів на виділені з резервного фонду кошти для лікувальних установ будуть придбані медикаменти, в тому числі антибіотики, дезінфікуючі засоби та захисні костюми.

Найближчим часом в місті планують вирішити і проблему із забезпеченням тестами з виявлення коронавируса. Планується, що їх повинно вистачить на всіх жителів міста.

Напомним, до 3 апреля все детские сады и школы Харькова закрыты на карантин, обучение проводится в дистанционном режиме. Также в городе с 12 марта на три недели закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия переносятся, а для неспортивных вводится ограничение на количество участников до 60 человек.

Нагадаємо, до 3 квітня всі дитячі садочки і школи Харкова закрито на карантин, навчання проводиться в дистанційному режимі. Також у місті з 12 березня на три тижні закрито театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах. Спортивні заходи переносяться, а для неспортивних вводиться обмеження на кількість учасників до 60 осіб.