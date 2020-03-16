За порушення обсервації - штраф до 51 тис грн, за зараження коронавірусом - до 8 років ув'язнення, - законопроєкт (оновлено). ДОКУМЕНТ

Текст законопроєкту опубліковано на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ

Законопроєкт передбачає, що за порушення правил обсервації і за умисне зараження коронавірусом COVID-19 буде введена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Так, у тексті документа зазначено, що ст.325 КК України трактується таким чином, що за порушення правил і норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням буде встановлено покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 тис грн. - Ред.), арешту терміном на 6 місяців, обмеження або позбавлення волі на 3 роки, якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби. До переліку таких захворювань додадуть і коронавірус Covid-19.

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Якщо ж порушення правил обсервації спричинило за собою смерть або інші серйозні наслідки для третіх осіб - порушник може отримати тюремний термін від 5 до 8 років.

Передбачено, що ці норми діятимуть упродовж трьох місяців від дня публікації закону.

Раніше фото проєкту закону опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.







