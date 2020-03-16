Очевидно, що Сивохо не потрібна посада радника секретаря РНБО для продовження формування платформ діалогу на сході України, - "слуга народу" Яременко

Так прокоментував у Facebook підписане ним серед інших звернення до секретаря РНБО з проханням звільнити з позаштатних радників Сергія Сивохо народний депутат від фракції "Слуги народу" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Цей документ викликав у мене певні вагання і сумніви. Рекомендувати комусь когось звільняти - непросте і в правовому, і в моральному плані діло. Тим більше, що в нинішній ситуації справа набуває і виразного політичного звучання", - написав нардеп.

Він нагадав, що не вважає активність Сивохо щодо формування діалогових платформ марною.

"Але... Пан Сивохо зробив не одну, а кілька політичних заяв, які не лише ставлять під сумнів політику України і президента України щодо збройного конфлікту з Росією, але цими заявами продемонстував, що йому бракує відповідних знань і досвіду", - зазначив політик.

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За словами Яременка, в той же час, подібні або схожі необережні неточні заяви робили й інші політики.

"Але ситуація з випадковими чи не дуже помилками зайшла так далеко, що під сумнів були поставлені наші політичні цінності і "червоні лінії". А цього допускати не можна.

Тому наша реакція на викликану нашими ж помилками реакцію суспільства має з одного боку бути адекватною рівню проблеми, але - з іншого - не зруйнувати єдність політичної команди. І тут для мене очевидно, що пан Сивохо не потребує посади позаштатного радника секретаря РНБОУ для продовження формування громадських платформ діалогу на сході України", - підкреслив нардеп.

Він нагадав, що "Слуга народу - патріотична демократична партія", існування якої не може бути пов"язане з чимось іншим, ніж відстоювання інтересів України і її громадян.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

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Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.