Нинішнє керівництво ДБР так само відпрацьовує політичне замовлення, як і ексдиректор Труба, - адвокати Порошенка

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомили журналістам адвокати п'ятого президента Петра Порошенка після спілкування зі слідчими Державного бюро розслідувань.

Вони нагадали, що НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом політичного переслідування Порошенка, і сьогодні п'ятий президент свідчив у цій справі, де фігурують так звані "плівки Труби".

Однак, як зазначають адвокати, нинішнє керівництво ДБР продовжує традиції попередника. А керує так званими "розслідуваннями" той самий слідчий Корецький, який став фігурантом скандальних "плівок Труби".

"У нас відбулася дуже конструктивна розмова в НАБУ. НАБУ зареєструвало справу про політичний тиск на Петра Порошенка в формі розслідування ДБР низки справ, які мають на меті відвернути його від роботи у Верховній Раді. Ми надали всю інформацію і сподіваємося, що детективи зроблять все, що необхідно, щоб ця справа щодо політичного переслідування рухалася вперед. Для цього є всі підстави", - переконаний адвокат Ілля Новіков.

Читайте також: НАБУ відкрило кримінальне провадження через політичні переслідування Порошенка, - адвокат Новіков. ВIДЕО (оновлено)

Розмова зі слідчими ДБР, яка стосувалася справи щодо формування коаліції у Верховній Раді, адвокати назвали безглуздою. "Слідчі мали кілька запитань про те, як функціонує українська Конституція, як формується коаліція у Верховній Раді. Чому ці теоретичні питання - такі, як можна ставити студентам на іспиті - були до пана Порошенка. І чому необхідно задати було в форматі допиту. Знову присутній пан Корецький. Ми наполягаємо на цьому знову, що це людина, до якої безпосередньо звертався Труба за інструкціями. Який звітував перед Трубою про те, як вони роблять ці політичні справи. Його не було усунено - пан Корецький - від ведення цих справ. І на нашу думку це означає, що нинішнє керівництво ДБР фактично продовжує ту ж лінію і відпрацьовує ті ж інструкції, які відпрацьовував Труба, коли ці справи було порушено", - зазначив адвокат Новіков.

"Корецький щоразу втручається в роботу слідчого. Він не є тим слідчим, який відповідає за ведення допиту, але він безпосередньо втручається, робить якісь ремарки. І це ненормальна ситуація", - зазначив адвокат.

Адвокат Ігор Головань зазначив, що черговий "фарс" у ДБР став ще одним доказом політичних переслідувань Петра Порошенка.

"Це вже перетворюється на якийсь фарс. Тобто ми вже говорили і про місце їх розташування. Вони не могли назвати, в якому районі вони є. Потім ми з'ясовували їхнє посадове становище. Оскільки ми знаємо, що Указом президента ще 5 лютого була змінена організаційна структура, в ДБР з'явилися інші назви посад. Але посвідчення залишилися старі. Зі старими назвами посад", - зазначив Ігор Головань.

Він повідомив, що слідчі ДБР вимагали без відповідних посвідчень "повірити їм на слово", що вони займають ті чи інші посади в ДБР.

"Під час цих заходів, які важко назвати допитами, підтвердилися факти численних нових порушень ДБР про те, що вони навіть формально не мають права розслідувати низку кримінальних проваджень. Уже три кримінальні провадження передано за підслідністю та вилучено у ДБР. Вже ми знаємо точно, що як мінімум сім кримінальних проваджень незаконно без належних на те підстав зареєстровано ДБР ", - зазначив адвокат Порошенка Ігор Головань.