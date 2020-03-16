Зеленський збирає "слуг народу", на порядку денному - коронавірус, підписані Єрмаком протоколи і ринок землі, - Бутусов

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні о 19.30 фракція "Слуг народу" збирається в Офісі президента на зустріч. Президент Володимир Зеленський має намір придушити всі виступи депутатів проти підписаного Єрмаком і Кучмою протоколу в Мінську і проти звільнення Сивохо", - написав він.

За даними Бутусова, Зеленський збирається натиснути на незгодних депутатів, щоб вони не створювали окрему платформу.

"Також Зеленському потрібен діалог із фракцією, щоб продавити голосування за закон про землю. Президент має намір провести його максимально швидко. А у фракції на підтримку законопроєкту було лише 160-170 голосів. Тому в суботу президент домовлявся з кураторами та власниками депутатських груп", - стверджує Бутусов.

Читайте також: Верховна Рада має продовжити роботу, інакше - економічна кома, - Зеленський

За даними з неофіційних джерел, головою виборчого штабу по Києву може бути затверджений близький до Андрія Єрмака депутат Микола Тищенко.

"А главою тіньового виборчого штабу може стати Ілля Павлюк, один із тіньових спонсорів, який вимагає собі пост глави всього виборчого штабу СН, який, як повідомляють джерела, обіцяє в обмін на це близько 40 голосів", - пише журналіст.

Також читайте: "М'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу", - Зеленський

За даними Бутусова, поки домовитися з депутатами президенту не вдалося, і більшості для ухвалення закону про землю у нього немає.

"Побачимо сьогодні, наскільки переконливий буде президент для своїх депутатів, які починають діяти самостійно, оскільки бачать відсутність системного управління зверху", - підсумував Бутусов.



