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16.03.20 21:08

"Слуга народу" Дубінський образив Степана Бандеру і тернопільських лікарів

Народний депутат від фракції політпартії "Слуга народу" Олександр Дубінський пожартував про карантинні заходи в Тернопільській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Dubinsky.pro, нардеп написав: "Кажуть, у Тернопільській області пацієнтку, яка задихалася, не пустили в поліклініку. Лікарі закрилися зсередини. Сподіваюся, хоча б показали їй через скло портрет Бандери. Для зміцнення духу".

Слуга народу Дубінський образив Степана Бандеру і тернопільських лікарів 01

Публікацію прокоментував голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін. "Дубінський - мразь, якщо ви не знали. Те ж стосується керівництва фракції, яке, підібгавши хвости, його толерує", - написав він у Facebook.

Слуга народу Дубінський образив Степана Бандеру і тернопільських лікарів 02

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