МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил карантину

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується доповнити ст. 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей". За це простих громадян пропонують карати штрафом в сумі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів (17 – 34 тис. грн. — Ред.), а посадових осіб - у розмірі від 2000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів (34 — 170 тис. грн. — Ред.).

"Адміністративна відповідальність може бути встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19", - пояснив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що пропонується підвищити кримінальну відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та викласти ст. 325 Кримінального кодексу в такій редакції: "Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".

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