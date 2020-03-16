Коронавірус у двох жителів Полтавщини не підтвердився, 29 полчавчан перебувають у самоізоляції, - ОДА

Про це 16 березня на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Віктор Лисак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.

Зазначається, що пацієнт із Кременчука перебуває в лікарні з діагнозом "гостра респіраторна вірусна інфекція", стан його здоров'я задовільний.

У полтавця знайшли грип типу B, і тепер він лікується у стаціонарі.

"Я хотів би попросити всіх жителів регіону - не треба без потреби викликати бригади швидкої допомоги. За останні дні почастішали виклики, які не завжди виправдані. Будь ласка, ставтеся з відповідальністю, адже такі випадки витрачають ресурси екстреної допомоги", - зазначив Віктор Лисак.

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Він додав, що в області є 308 апаратів штучної вентиляції легенів, і зараз цієї кількості достатньо.

Крім того, сьогодні в регіоні на самоізоляції перебувають 29 осіб: 14 осіб у Полтаві, 15 - на території області.

Віктор Лисак просить полтавців не панікувати і користуватися гарячою лінією Національної служби охорони здоров'я 1677 (якщо недавно повернулися з-за кордону).

Також варто дотримуватися правил особистої гігієни: мити і дезінфікувати руки, не перебувати в людних місцях. Роботодавців просять організувати роботу для працівників дистанційно. А тим, хто збирався подорожувати, варто відкласти поїздку.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На даний момент в Україні вже підтверджено 5 випадків коронавірусу. Серед них один летальний.

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