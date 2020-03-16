На пунктах пропуску з окупованих територій проводиться постійний температурний скринінг

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяІнформ.

У повідомленні зазначається: "За допомогою спецприладів представники Державної прикордонної служби України проводять температурний скринінг кожному, хто перетинає пропускний пункт. Медичні працівники регулярно дезінфікують приміщення і бокси на КПВВ. Якщо виявляють людину з підвищеною температурою, чергові медики з МОЗ оглядають підозрілого на захворювання і якщо є потреба доставляють до медзакладу для лікування та ізоляції.

Зараз введено тимчасову заборону на в'їзд з окупованих територій осіб з ознаками гострих респіраторних захворювань та іноземців без українського громадянства, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Україні території. Пропуск згаданої категорії осіб у зворотному напрямку відбувається без обмежень".

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