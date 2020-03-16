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16.03.20 21:35

"Укрзалізниця" скасовує експрес до "Борисполя"

Експресу від центрального залізничного вокзалу в Києві до аеропорту "Бориспіль" не буде впродовж усього періоду карантину.

"Укрзалізниця" скасовує експрес до "Борисполя"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця з 00:00 години 17 березня (в ніч з 16 на 17 березня) тимчасово припиняє курсування рейкового автобуса до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Це пов'язано з падінням пасажиропотоку, що викликано припиненням авіаційного сполучення з іншими країнами", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі перевізника нагадали, що міжнародне пасажирське сполучення припиняється з опівночі 17 березня, а внутрішні рейси і міжнародні залізничні вантажні перевезення здійснюються в штатному режимі.

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