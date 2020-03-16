О 23:00 Разумков збирає глав фракцій Ради, - ЗМІ

Про це з посиланням на джерело повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника агентства, Разумков запросив керівників парламентських фракцій і депутатських груп для проведення наради перед позачерговим засіданням ВР, яке відбудеться у вівторок о 8:00.
Інформацію агентства підтверджує і голова фракції "Голос" Сергій Рахманін. У своєму пості у Facebook він підтвердив нараду у Разумкова.
"Голова Верховної Ради проти ночі оголошує нараду. Подейкуть, за участю Кабміну та РНБОУ. Президент анонсує низку обмежувальних заходів і закликає ВР працювати в пленарному режиму", - написав Рахманін.
Він вважає, що Зеленський має намір обговорити питання запровадження надзвичайного стану на всій території країни у зв'язку ситуацією з коронавірусом COVID-19.
Як стало відомо раніше, у вівторок, 17 березня о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту.