Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі: до 10 осіб у маршрутних таксі і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, трамваях. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень", - написав Криклій.

Крім того припиняється робота метрополітенів.

Міністр інфраструктури закликав українців дотримуватися цих норм і за можливості залишатися вдома.

Раніше з пропозицією обмежити таким чином рух транспорту виступив президент Володимир Зеленський.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес назвав вимогу закрити метрополітен необґрунтованою і заявив, що не збирається її виконувати.