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16.03.20 23:48

Залізничні, авіа та автобусні перевезення припиняються з 12:00 18 березня, зупиняється метро, ​​- Криклій. ІНФОГРАФІКА

У зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.

Залізничні, авіа та автобусні перевезення припиняються з 12:00 18 березня, зупиняється метро, ​​- Криклій. ІНФОГРАФІКА

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі: до 10 осіб у маршрутних таксі і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, трамваях. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень", - написав Криклій.

Крім того припиняється робота метрополітенів.

Залізничні, авіа та автобусні перевезення припиняються з 12:00 18 березня, зупиняється метро, ​​- Криклій 01

Міністр інфраструктури закликав українців дотримуватися цих норм і за можливості залишатися вдома.

Раніше з пропозицією обмежити таким чином рух транспорту виступив президент Володимир Зеленський.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес назвав вимогу закрити метрополітен необґрунтованою і заявив, що не збирається її виконувати.

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