Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі: до 10 осіб у маршрутних таксі і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, трамваях. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень", - написав Криклій.
Крім того припиняється робота метрополітенів.
Міністр інфраструктури закликав українців дотримуватися цих норм і за можливості залишатися вдома.
Раніше з пропозицією обмежити таким чином рух транспорту виступив президент Володимир Зеленський.
Міський голова Харкова Геннадій Кернес назвав вимогу закрити метрополітен необґрунтованою і заявив, що не збирається її виконувати.