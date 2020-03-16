Влада не може впоратися з якоюсь проблемою і планує ввести надзвичайний стан, - нардеп від "Голосу" Рахманін

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова Верховної Ради на ніч оголошує нараду. Подейкують, за участю Кабміну і РНБОУ. Президент анонсує низку обмежувальних заходів і закликає Раду працювати в пленарному режимі. Зібравши ці факти разом, читаємо намір (поки тільки намір) оголосити надзвичайний стан. Для тих, хто не знає - в умовах надзвичайного стану парламент повинен працювати сесійно", - пояснює він.

Нардеп також пояснює, чим це загрожує: "Надзвичайний стан - це завжди обмеження прав і свобод. Це заборона страйків і масових заходів. Це обмеження в пересуванні, табу на проведення виборів, додаткові повноваження силовиків і інші ласощі".

Крім того, підкреслює Рахманін, якщо влада наважується на введення надзвичайного стану, "це означає, що без обмеження прав громадян вона не може впоратися з якоюсь проблемою".

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"Надзвичайні проблеми не обов'язково вирішувати за допомогою надзвичайного стану. НС - це край, останній патрон, коли інші варіанти вичерпані. Не можна просто нічого не робити, а потім торохнути надзвичайним станом. І якщо влада на це йде, вона повинна пояснити, яких саме повноважень їй не вистачає. Тобто чи справді їй потрібні заборона страйків і залучення військовослужбовців для запровадження карантину і забезпечення населення тестами", - підкреслює депутат.

За словами політика, надзвичайний стан не можна ввести просто так. "Його введення вимагає обґрунтованого пояснення - що саме збирається робити влада, які саме права і свободи збирається обмежувати, як довго і для чого. Було б цікаво на цей перелік подивитися. Без подібної аргументації НС - це свавілля", - упевнений Рахманін.

"Не знаю, наскільки введення надзвичайного стану допоможе подолати коронавірус, але те, що воно полегшить владі вирішення політичних питань - точно. Будь-яка акція непокори, наприклад, з приводу появи "консультативної зради", буде незаконною. Тож природне запитання - навіщо цей стан президенту Зеленському", - підсумовує нардеп.

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Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів. Крім того, він озвучив низку інших обмежень.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков збирає глав парламентських фракцій і депутатських груп на нараду 16 березня о 23:00.

У вівторок, 17 березня о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту.