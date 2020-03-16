У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Чернівецької облдержадміністрації у Фейсбуці.
"Сьогодні, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19. Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції", - сказано в повідомленні.
Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19. Їхні результати очікуються найближчим часом.
Нагадуємо, заражена коронавірусом жінка померла в Радомишлі 13 березня. Це була перша смерть від коронавірусу на території України.
14 березня жінку з Радомишля поховали без присутності родичів.