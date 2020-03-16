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16.03.20 22:39

Зеленський провів зустріч із найбільшими бізнесменами: вони пообіцяли допомогу в боротьбі з коронавірусів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із власниками і топменеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп. Говорили про допомогу з їхнього боку у протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Зеленський провів зустріч із найбільшими бізнесменами: вони пообіцяли допомогу в боротьбі з коронавірусів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфікуючих засобів", - сказано в повідомленні.

Президент наголосив на важливій ролі, яку можуть і повинні грати лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних глобальних викликів, які зараз стоять перед країною.

Зеленський провів зустріч із найбільшими бізнесменами: вони пообіцяли допомогу в боротьбі з коронавірусів 01

"Бізнес має бути соціально відповідальним у важких ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні зараз немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров'я і життя українців", - зазначив Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, "бізнесмени погодилися з пропозиціями президента і пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів із протидії поширенню коронавірусу".

Україна, запевнили учасники зустрічі, є простором стратегічних інтересів для представників великого бізнесу, які планують тут жити і працювати.

Раніше журналісти програми "Схеми" повідомили про те, що президент провів зустріч з олігархами. Журналісти зафіксували, як на Банкову заїжджали машини Ріната Ахметова, власника холдингу DCH Олександра Ярославського і засновника холдингу "Кернел Груп" Андрія Веревського. Зазначається, що за годину до зустрічі з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.

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